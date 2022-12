Volkshilfe sagt Danke

Für die Volkshilfe Vöcklabruck ein willkommener Anlass, sich bei den vielen Freiwilligen zu bedanken, die mit ihrem wichtigen Einsatz die soziale Arbeit der Organisation unterstützen.

Unbezahlt und auch unbezahlbar – das ist jener Dienst, den Freiwillige für die Volkshilfe leisten. So wie beispielsweise Sabine Gudenus. Sie ist seit Jahren immer wieder im Bereich der Freiwilligenarbeit im Besonderen im Bereich der Unterstützung und Begleitung der geflüchteten Menschen tätig. Beim Treffen hat sie dem Volkshilfe-Vorsitzenden Hermann Krenn von ihrer Erfahrung beim Deutschkurs-Unterricht erzählt und wie sie dabei das gegenseitige Voneinander-Lernen geschätzt hat.

Vor den Vorhang geholt wird auch Zäzilia Holzer. Die Don-Bosco-Schwester betreut gemeinsam in Kooperation mit der Volkshilfe Oberösterreich den Spielebus in der Dürnau und ist seit vielen Jahren im Bereich der Freiwilligenarbeit im Bezirk Vöcklabruck tätig. Ebenso war sie auch an der Gestaltung der Bücherzelle in Dürnau gemeinsam mit den Kindern tätig.