Vöcklamarkts älteste Bürgerin ist 106 Jahre alt

Franziska Permanschlager wohnt trotz ihres hohen Alters noch in ihrem Haus im ersten Obergeschoß und wird von ihrer Tochter liebevoll betreut. Da die Jubilarin noch recht rüstig ist, waren auch die Treppen ihres Hauses bislang noch bewältigbar. In einem interessanten Gespräch gab sie Einblick in ein langes und bewegtes Leben. Zum Zeitpunkt ihrer Geburt wütete gerade der Erste Weltkrieg. In der langen Zeitspanne ihres Lebens gab es unendlich viele Veränderungen von der "guten alten Zeit" bis zum heutigen modernen Digitalzeitalter.