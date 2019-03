Vöcklamarkter haben die Nase voll: "Wollen das nicht mehr einschnaufen"

VÖCKLAMARKT. "Initiative Lebensqualität" klärt auf: Staubbelastung in Vöcklamarkt ist am höchsten.

In Vöcklamarkt liegt laut Messungen des Landes viel Staub in der Luft. Bild: Symbolfoto: Colourbox

Eine Handvoll Vöcklamarkter hat die Nase voll und setzt sich für Maßnahmen gegen die Luftverschmutzung ein. Die Aktivisten verweisen auf den eben veröffentlichten Bericht der Umwelt-Prüf- und Überwachungsstelle des Landes: Demnach ist die Staubbelastung in Vöcklamarkt am ärgsten im ganzen Bundesland – schlimmer als in Steyregg oder Linz und nur noch knapp unter dem Grenzwert.

Im Auftrag der oberösterreichischen Umweltanwaltschaft werden seit dem Jahr 2011 nahe der Holzindustrie Vöcklamarkt zwei Messstellen betrieben. In der Mösenbergstraße wurde 2017 ein Jahresmittelwert von 121 Milligramm Staub gemessen, im Vorjahr lag der Wert bei 136. Und in der Bahnhofstraße stieg der Staubwert von 175 auf zuletzt 190 mg. Der EU-Grenzwert liegt bei 210 mg und wird in keiner anderen Gemeinde nur annähernd erreicht.

"Wir wollen das nicht mehr einschnaufen", erklärt die Tierärztin Susanne Kettl, Sprecherin der "Initiative Lebensqualität Vöcklamarkt", zur höchsten Luftverschmutzung in Oberösterreich. "Wir wollen saubere Luft, weniger Staub und Lärm durch Verkehr und Industrie und eine Steigerung der Lebensqualität in Vöcklamarkt."

Die Bürgerinitiative fordert, dass die Messungen nicht nur ausgewertet und erst ein Jahr später veröffentlicht werden, sondern die Werte sollen laufend bekanntgegeben werden, um gegebenenfalls Gegenmaßnahmen ergreifen zu können. Im ersten Schritt will die Initiative die Bevölkerung aufklären. "Die meisten Leute wissen nicht, was da los ist", sagt Kettl. Im "Kampf gegen die höchste Luftverschmutzung in Oberösterreich" hat die Bürgerinitiative jetzt eine Unterschriftenaktion gestartet.

"Ja, wir haben viel Staub", bestätigt Bürgermeister Josef Six (VP) im Gespräch mit den OÖNachrichten, die Belastung durch Schwermetalle sei hingegen sehr gering. Alle Werte befänden sich auch unter dem Grenzwert. Dennoch will der Vöcklamarkter Bürgermeister den Vorwurf nicht gelten lassen, dass die Marktgemeinde nichts gegen die Luftbelastung unternehme. Um aus der Diskussion über die Staubbelastung herauszukommen, hat Vöcklamarkt im Dezember mit der Holzindustrie eine Vereinbarung getroffen. "Ich gehe davon aus, dass die Staubbelastung im nächsten Jahr dramatisch weniger sein muss." Im Vorjahr haben vor allem die Trockenheit und das viele angelieferte Käferholz die Situation verschärft, so Six.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema