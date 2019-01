Vöcklamarkt legt Geld für wichtige Projekte zur Seite

VÖCKLAMARKT. In seiner jüngsten Sitzung beschloss der Gemeinderat von Vöcklamarkt mit breiter Mehrheit das Budget für das Jahr 2019.

Bürgermeister Josef Six (VP) Bild: gh

Aufgrund der positiven Entwicklung der Mittel des Bundes für Gemeinden in den letzten Jahren wurde der Voranschlag unter Berücksichtigung der steigenden Ausgaben (Krankenanstaltenbeitrag, SHV-Umlage) ausgeglichen erstellt. Der ordentliche Haushalt für das Finanzjahr 2019 weist Einnahmen und Ausgaben von jeweils knapp 13 Millionen Euro aus.

Aufbau von Rücklagen

Der Fokus bei der Budgeterstellung lag primär bei der Aufstockung von Rücklagen für das neue Gemeindezentrum sowie der Erhaltung und Erneuerung der kommunalen Infrastruktur.

Am Jahresende 2019 wird der Stand an Finanzschulden auf rund 4,37 Millionen Euro sinken, wovon 3,15 Millionen Euro (das sind über 70 Prozent) noch für den Bau und die Erweiterung der Wasser- und Kanalanlagen aushaften. Mit den vorhandenen Eigenmitteln können laut Bürgermeister Josef Six im Finanzjahr 2019 wichtige Gemeindevorhaben wie der Neubau des Gemeindezentrums, der Umbau des Feuerwehrhauses der Freiwilligen Feuerwehr Mösendorf sowie der Gehweg Unterholz mitfinanziert werden.

Der außerordentliche Haushalt, mit einem Budgetumfang von rund 2,1 Millionen Euro, weist einen Abgang von 70.000 Euro aus, der jedoch durch zugesagte Finanzzuweisungen der Landesregierung in den Folgejahren bereits abgedeckt ist.

