Vöcklabrucks "Umweltminister" geht in Pension

Vorgestern verabschiedete sich Vöcklabrucks "Umweltminister" in die Pension. Bürgermeister Peter Schobesberger bedankt sich im Namen der Stadt bei Peter Kraushaar und merkte an: "Er ist oft den schwierigen Weg gegangen, um das Beste für die Menschen in Vöcklabruck herauszuholen." Nachfolgerin ist die studierte Landschaftsplanerin und Landschaftsarchitektin Katharina Schwarz.