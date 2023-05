Vöcklabrucks Pfarrgemeinde feiert 1200 Jahre Kirche Maria Schöndorf

Die älteste urkundliche Erwähnung der Kirche Maria Schöndorf findet sich im "Mondseer Traditionscodex" aus dem Jahr 823. "Die Kirche dürfte noch älter sein, aber die Quellen reichen nicht weiter zurück", sagt Elisabeth Würzl-Baldinger von der katholischen Pfarrgemeinde Vöcklabruck. Also feiert die Pfarre heuer das 1200-jährige Bestehen der Kirche Maria Schöndorf. Sie ist damit eine der ältesten Kirchen Oberösterreichs und die älteste Wallfahrtskirche im Bezirk. Sie ist auch älter als das mittelalterliche Stadtzentrum von Vöcklabruck.

Vom ursprünglichen Kirchengebäude ist freilich nichts mehr übrig. Der heutige Kirchenbau entstand zwischen 1400 und 1520. Es handelt sich um eine zweischiffige Hallenkirche – eine typische Bauform für den Attergau.

Vöcklabrucks älteste Kirche war auch die Mutterkirche der Pfarren Attnang, Puchheim, Regau und Timelkam. In Vöcklabruck selbst wurde sie jedoch 1785 von der Kirche St. Ulrich als Stadtpfarrkirche abgelöst. "Trotzdem ist sie bis heute vermutlich die beliebteste unserer Kirchen", sagt Mesnerin Elisabeth Würzl-Baldinger. An jedem Sonntag findet um 9 Uhr abwechselnd entweder eine Eucharistiefeier oder ein Wortgottesdienst statt. Und weil auch der städtische Friedhof in Schöndorf liegt, werden auch die meisten Begräbnisgottesdienste hier gefeiert.

Die Pfarrgemeinde Vöcklabruck feiert das Jubiläumsjahr mit einem Veranstaltungsreigen, beginnend mit einer Maiandacht am kommenden Mittwoch (19 Uhr). Danach gibt es bis in den Spätsommer hinein fünf Festkonzerte mit namhaften Musikern, einen großen Festakt am 30. September mit einem Vortrag des Theologen Paul Zulehner und schließlich ein ökumenisches Erntedankfest am 1. Oktober.

Nach allen Veranstaltungen gibt es Agapen vor der Kirche. Dabei wird ein extra für heuer abgefüllter "Schöndorf-Wein" ausgeschenkt und verkauft. Um die Konzerte finanzieren zu können, werden auch "Schöndorf-Kühlschrankmagneten" verkauft – entworfen und erzeugt von Marlene Karel, der Jugendvertreterin im Gemeinderat.

Autor Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut Edmund Brandner

