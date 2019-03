Vöcklabrucks Nachwuchs legte Ski-Talentprobe ab

BEZIRK VÖCKLABRUCK. Duo für Österreichische Meisterschaften nominiert.

Starke Vorstellung des Ski-Nachwuchses aus dem Bezirk Vöcklabruck beim OÖ. Kidscup am Hornspitz in Gosau, wo ein Riesentorlauf und ein Slalom ausgetragen wurden: Im Riesentorlauf am Samstag siegte in der Klasse U10 Lena Steinmaurer (SC Ottnang), in der Klasse U12 Christoph Auer (SC Weyregg) vor Matthias Schoberleitner (SC Ottnang). Am Sonntag wurde der Slalom unter herausfordernden Wetterbedingungen gefahren. Ein schwieriger Lauf mit vielen Rhythmuswechseln verlangte den Kindern alles ab. Der Sieg ging in der Klasse U10 an Lena Steinmauer und in der Klasse U12 an Matthias Schoberleitner.

Aufgrund ihrer hervorragenden Leistungen wurden Matthias Schoberleitner und Christoph Auer vom OÖ. Landesskiverband für die Österreichischen Meisterschaften der Kinder in den Altersklassen U11 und U12 nominiert. Die Titelkämpfe finden in Matrei (Osttirol) statt.

