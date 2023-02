Vöcklabrucks Bürgermeister hält am umstrittenen Aus für die Damensauna fest

"Ich stehe zu dieser Entscheidung", will Bürgermeister Peter Schobesberger (SP) nicht mehr am Aus der Damensauna rütteln. "Natürlich ist damit nicht jeder glücklich", ist ihm bewusst. Die Entscheidung der Stadt, ab Februar die Sauna nur mehr im gemischten Betrieb zu führen, sei auf Fakten begründet: An Damensauna-Tagen kamen zuletzt nur halb so viele Gäste wie beim gemischten Betrieb.