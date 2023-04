Vöcklabruckerin veröffentlicht Krimi

Die Premierenlesung ist am 6. Mai in Salzburg, am 16. Juni wird Moshammer in ihrer Heimatstadt den Krimi präsentieren.

Moshammer wurde 1975 in Vöcklabruck geboren, wo sie auch heute noch mit ihrer Familie lebt. Eine zweite Heimat hat sie im Kurort Bad Gastein gefunden, der sie mit seinem morbiden Charme und seiner mondänen Geschichte schon lange fasziniert. Sie hat in Salzburg Germanistik studiert, schreibt für ein Schülermagazin und arbeitet als freie Lektorin für Verlage und Selfpublisher.

Ihr erster Krimi handelt in Bad Gastein, wo kurz vor der Sommersaison ein brutaler Mord geschieht. Da ist es mit der Idylle im Tal vorbei. Als die Gäste ausbleiben, macht sich Hotelchefin Valerie Thaller selbst auf die Mördersuche. Dabei entwickelt sich eine unterhaltsame Krimihandlung mit viel Witz. "Leichenschmaus mit Kaiserschmarrn" ist im Emons-Verlag erschienen, hat 224 Seiten und ist um 13,40 Euro im Handel erhältlich.

