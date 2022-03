Vöcklabrucker zeigen Herz für Ukraine-Flüchtlinge

Die Menschen in Vöcklabruck und Umgebung zeigten eine unglaubliche Hilfsbereitschaft für Kriegsvertriebene aus der Ukraine, betont Integrations- und Asylreferentin Petra Wimmer (Grüne). Es würden nicht nur jede Menge Sach- und Geldspenden gegeben, sondern auch Wohnraum zur Verfügung gestellt. Es gibt weiter einen Bedarf an Wohnungen, weil damit zu rechnen ist, dass noch mehr Kriegsvertriebene kommen. "Wenn Sie Wohnraum zur Verfügung stellen können, melden Sie sich bitte bei der Hotline des Landes ,Nachbarschaftshilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine‘ Tel. 0732/7720-16200; nachbarschaftshilfe@ooe.gv.at)", appelliert Wimmer. Kürzlich gab es da erste Zusammenkommen mit Ukrainern, die seit kurzem in Vöcklabruck und Umgebung wohnen. 50 Menschen sind der Einladung der Stadt ins Familienbundzentrum gefolgt und haben Infos, Kontakte und Trost ausgetauscht. Organisiert wurde das Treffen von Integrationsreferentin Wimmer gemeinsam mit Tamara Moser, Bettina Moosbrugger und dem Familienbundzentrum. Am 5. April gibt es um 14 Uhr im Familienbundzentrum eine Folgeveranstaltung. Es wird an einer Hilfsplattform gearbeitet, digitale und persönliche Vernetzung eingerichtet, um Angebote und Anfragen vor Ort zu bündeln und Informationen weiterzugeben. Informationen sind beim REKI Vöcklabruck erhältlich: reki-voecklabruck@volkshilfe-ooe.at, 0676/87 34 7027.