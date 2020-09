Vöcklabrucker Varena um einen Magneten reicher

Gestern eröffnete das Bekleidungsunternehmen Fussl Modestraße eine mehr als 900 Quadratmeter große Filiale im Erdgeschoß des Vöcklabrucker Einkaufszentrums Varena. Thomas Krötzl, Center-Manager der Varena, freut sich über den Neuzugang: "Die Fussl Modestraße ergänzt unser sehr starkes Textil-Angebot in allen Preisklassen. In der Varena findet der Kunde Mode für jeden Anlass, jeden Geschmack und für jedes Budget. Das macht uns zur klaren Nummer eins in der Region."

Die Fussl-Historie ist lang: Was vor 149 Jahren in Ort im Innkreis als kleine Greißlerei begann, umfasst fünf Generationen später das von den Brüdern Ernst und Karl Mayr geführte Filialnetz der Fussl Modestraße mit mehr als 150 Geschäften in Österreich und Deutschland.

