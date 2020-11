Vöcklabrucker sucht für Tausende Fossilien einen Museumsstandort

Schon als Kind faszinierten Gernot Astecker Steine und Mineralien. Eine fossile Schnecke ("Gosauschnecke") entzündete damals seine Begeisterung für versteinerte Lebewesen. Diese gelten als Fossil, wenn sie mindestens 10.000 Jahre alt sind. Doch bereits seit 500 Millionen Jahren gibt es auf der Erde Wirbeltiere. Ein weites Feld also.

"Mit Fossilien hält man die Vergangenheit in den Händen", sagt der Vöcklabrucker Steuer- und Unternehmensberater. "Du berührst Lebewesen, die Millionen Jahre vor der Entstehung von uns Menschen ausstarben. Das schlägt mich in den Bann."

Zeugnisse der Evolution

Dabei sind es gar nicht die Versteinerungen an sich, die Asteckers Leidenschaft auslösen. Es ist die Evolution, von der die Fossilien Zeugnis ablegen. Die rund 150 Jahre alte Erkenntnis, dass nicht ein Gott die Arten erschuf, sondern dass die Natur von einem logisch nachvollziehbaren Prozess vorangetrieben wird, in dem jene Spezies überleben, die am besten an ihre Umwelt angepasst sind. Und dieser Prozess hat auch den Menschen geprägt. "Unser Körper ist ein ganzes Archiv der Evolution", sagt Astecker. "Die Qualle steckt uns in den Knochen, der Fisch im Rücken und der Leguan in der Haut. Wir verdanken unsere Existenz tierischen Urahnen. Sie haben unseren Körper geprägt."

Astecker besitzt mittlerweile bereits Tausende Fossilien, und er verschafft sie sich, wo er nur kann. Gemeinsam mit Freunden führt er auch Grabungen durch.

Mindestens genauso wichtig ist ihm aber auch die Vermittlung der Evolutionstheorie. Der Vöcklabrucker unterstützt die Initiative Evo-Kids der Universität Gießen, die es sich zum Ziel gesetzt hat, die Theorie auch Kindern zu vermitteln. "In der Volksschule hören die Kinder von der Erschaffung der Welt durch Gott", so Astecker. "Von der Evolutionstheorie hören sie aber nichts."

Vor allem aber möchte der Vöcklabrucker seine riesige Sammlung der Öffentlichkeit zugänglich machen. Mit seiner Idee für ein Evolutionsmuseum im Salzkammergut drang er bei der lokalen Politik aber noch nicht durch. " Bad Ischl wäre ein idealer Standort, weil es dort viele Touristen gibt und dort auch die Fäden für die Kulturhauptstadt 2024 zusammenlaufen", sagt Astecker. Die Schaustücke für ein Museum würde der Fossiliensammler zur Verfügung stellen. Was er noch braucht, sind Räumlichkeiten für ein Museum. Für Kooperationsangebote wäre er deshalb sehr dankbar (Kontaktaufnahme per E-Mail an agernot@web.de).

Edmund Brandner