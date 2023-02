Vöcklabrucker Stadtpolitiker loben Bauhof in den höchsten Tönen

Vöcklabruck. Alle Hände voll zu tun hatten die Mitarbeiter des Vöcklabrucker Bauhofs beim vorwöchigen Schneechaos: 16 Mann und eine Dame waren rund um die Uhr im Einsatz, um Straßen und Gehsteige im gesamten Stadtgebiet von dem nassen und schweren Schnee zu befreien. Das habe gezeigt, wie wichtig es sei, einen gut aufgestellten Bauhof zur Verfügung zu haben, heißt es aus dem Vöcklabrucker Stadtamt.

Das Team hat sich noch vielen weiteren Aufgaben zu widmen: Unter den insgesamt 36 Bauhofmitarbeitern befinden sich Fachleute vom Tischler über den Elektriker und den Wassermeister bis zum Maler. Jeder von ihnen hat ein entsprechendes Aufgabengebiet. So kümmern sich etwa die Männer vom städtischen Wasserwerk um gut 86 Kilometer Wasserleitungen vom Wasserspender bis zum Endverbraucher. Die Elektriker wiederum installieren, kontrollieren und warten rund 2500 Straßenleuchten. Etwa 150 Laternen wurden bisher pro Jahr auf die umweltfreundlichere und sparsamere LED-Technik umgerüstet. Die restlichen 1400 sollen ab diesem Jahr an die Reihe kommen. „Wir schützen das Klima und rüsten uns für die bevorstehende Steigerung unserer Stromkosten. Der Steuerzahler spart damit über 100.000 Kilowattstunden jedes Jahr“, sagt der für Finanzen und Energie zuständige Vizebürgermeister Stefan Maier (SP).

Der Bauhof kümmert sich auch um die Entsorgung des Hausmülls, um Reparaturarbeiten an 80 Kilometer Straßen, betreut 26 Spielplätze in der Stadt und hat die in die Jahre gekommene Sixgrabenbrücke durch eine Lärchen-Vollholzkonstruktion ersetzt. Bürgermeister Peter Schobesberger (SP) zeigt große Anerkennung: „40 Kindergartenplätze in fünf Monaten haben wir aus dem Nichts geschaffen. Das alles wäre ohne das beherzte Anpacken des Bauhofes nicht möglich gewesen.“ Eine wichtige Aufgabe haben auch die Wegmacher, die Straßen, Wege und Plätze sauber halten, sowie die Mitarbeiter der Stadtgärtnerei.

