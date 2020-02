Drei Vöcklabrucker Architekturbüros haben sich an einen Tisch gesetzt, um gemeinsam einen ersten Entwurf für die zukünftige Gestaltung in der Vöcklabrucker Innenstadt zu erarbeiten. Noch lassen sich die Planer nicht in ihre Karten blicken, am 5. und 6. März stellen die Architekten ihre Ideen für die Begegnungszone am Stadtplatz vor. Nach dem Prozess einer Bürgerbeteiligung soll der Stadtplatz bis Herbst sein neues Gesicht bekommen.