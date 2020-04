Vöcklabrucker Stadtbibliothek nach Ostern offen

Dazu bestellt man telefonisch (07672 / 760-229), per Mail (stadtbibliothek@voecklabruck.at), im Onlinekatalog (www.eopac.net/BGX431443) oder über www.voecklabruck.at bzw. in der App. Wer Medien vorbestellt hat, die schon bereitliegen, kann mit dem Bibliotheksteam einen Abholtermin vereinbaren. Hinterlegt werden die Medien auf dem Fensterbrett auf der Hinterstadt-Seite. Auch eine Rücknahme der Medien, die jetzt daheim sind, wird möglich sein – Montag, Mittwoch und Freitag zu den Öffnungszeiten sowie Dienstag und Donnerstag von 8 bis 12 Uhr. "Bitte verbinden Sie Ihren Büchereibesuch mit anderen geplanten Erledigungen wie einem Einkaufsbummel oder Spaziergang", appelliert Bibliotheksleiterin Elke Groß-Miko an die Vernunft der Leserinnen und Leser.

