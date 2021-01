Vöcklabrucker Spital entwickelt sich zu einem Zentrum für Leberchirurgie

Mit Stefan Stättner holte die OÖ Gesundheitsholding im Vorjahr einen international ausgewiesenen Experten für Leber-, Bauchspeicheldrüsen- und Gallenchirurgie ans Salzkammergut-Klinikum. Ab Februar ist der 44-Jährige neuer Primar der Abteilung für Chirurgie an den Standorten Gmunden und Vöcklabruck. Unter seiner Leitung wird sich das Vöcklabrucker Krankenhaus besonders auf dieses Fach der Chirurgie konzentrieren. Bereits im letzten Jahr wurden mehr als 40 zum Teil sehr aufwendige Operationen durchgeführt.

"Das Salzkammergut-Klinikum ist prädestiniert für diese sehr spezielle und herausfordernde Art der Chirurgie", sagt Stättner. "Zum einen, weil Vöcklabruck über die notwendige und sehr gute Ausstattung verfügt, zum anderen, weil hier exzellente Kolleginnen und Kollegen aus dem ärztlichen und pflegerischen Bereich arbeiten."

Eingriffe an der Leber werden hauptsächlich dann notwendig, wenn es gilt, Tumore oder Tumorabsiedelungen mittels Schlüssellochchirurgie oder – wenn nicht anders möglich – mittels offener Operation aus dem Organ zu entfernen. Die Entscheidung dafür hängt oft von mehreren Faktoren ab. "Nicht selten erscheinen Operationen aufgrund der komplexen Organstruktur und der Lage des Tumors zunächst als nicht durchführbar", so Stättner. "Wir schauen uns aber jeden einzelnen Fall in einem interdisziplinären Expertenkreis sehr kritisch an. Sobald wir nur die leiseste Chance erkennen, das Risiko gut kalkulierbar und der Eingriff dem Patienten gegenüber verantwortbar ist, bieten wir die entsprechende chirurgische Behandlung an."

