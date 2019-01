Vöcklabrucker Polizisten entdeckten "Cannabis-Bunker"

VÖCKLABRUCK. Nachdem ein 25-Jähriger im Vorjahr dabei erwischt worden war, wie er siebeneinhalb Kilogramm Cannabis in Attnang-Puchheim übergeben hatte, forschten die Polizisten nun dessen "Drogenbunker" aus.

Vier Kilogramm Cannabiskraut mit einem Straßenverkaufswert über 100.000 Euro hatte der kosovarische Staatsbürger gelagert. Außerdem konnten die Ermittler dem jungen Mann mehrere Einbrüche in Wohnhäuser und Geschäften nachweisen, die er gemeinsam mit anderen bereits inhaftierten Kumpanen verübt hatte. Bei diesen Einbrüchen war ein Schaden von mehr als 150.000 Euro entstanden, berichtet die Polizei Oberösterreich am Donnerstag in einer Aussendung.

Der 25-Jährige, der die Einbrüche teilweise gestanden hat, befindet sich nun in der Justizanstalt Wels.

Einen nachrichten.at-Artikel über die Übergabe von siebeneinhalb Kilogramm Cannabis in Attnang-Puchheim lesen Sie hier.

