Vöcklabrucker Polizei warnt vor Cyber-Kriminalität

Unter dem Deckmantel "Corona" versuchen Kriminelle in diesen Tagen, sich an verunsicherten Menschen zu bereichern. "Jeder muss damit rechnen", teilt das Bezirkspolizeikommando Vöcklabruck mit.

Der Trick ist der alte: Cyber-Kriminelle versuchen, Internetnutzer dazu zu bewegen, sensible Daten preiszugeben oder harmlos aussehende Programme zu installieren. Dieses Mal jedoch vor dem Hintergrund der Corona-Krise. Kriminelle Websites bieten den Usern an, sie permanent mit aktuellen Daten zum Virus zu versorgen. Oder sie bieten ein Tool an, das angeblich die Telearbeit oder Videokonferenzen erleichtert.

Die Polizei warnt davor: "Seien Sie skeptisch, wenn Sie per E-Mail zu ungewöhnlichen oder scheinbar notwendigen Handlungen aufgefordert werden oder wenn Sie auf Seiten verwiesen werden, auf der Sie ein Passwort oder persönliche Daten eingeben sollen." Die Absender solcher Mails können durchaus gefälscht sein oder so leicht verändert, dass sie auf den ersten Blick seriös erscheinen.

Im Zweifelsfall sollten sich Internetnutzer per E-Mail an die Adresse against-cybercrime@bmi.gv.at wenden.

