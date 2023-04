Vöcklabrucker ÖVP-Delegation zu Besuch bei Angelika Winzig in Brüssel

Auf Einladung von Angelika Winzig, ÖVP-Delegationsleiterin im Europaparlament, besuchte eine Gruppe von ÖVP-Funktionären aus ihrem Heimatbezirk Vöcklabruck vergangene Woche die EU-Hauptstadt Brüssel.

Die Exkursion begann mit einer Stadtführung, bevor die rund 60 Besucher in der Europäischen Kommission mit Wolfgang Burtscher (Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung) und David Müller (Kabinettchef von Budget-Kommissar Johannes Hahn) diskutieren konnten.

Tags darauf ging es dann in das Europäische Parlament, wo Angelika Winzig ihren Landsleuten Einblicke in ihre Arbeit, die Arbeitsweise des Parlaments sowie die aktuellen Herausforderungen gab. Ihre niederländische Kollegin Esther de Lange, Vizepräsidentin der Europäischen Volkspartei, und ihre südtiroler Kollege Herbert Dorfmann nahmen sich, um Fragen zu Energie, Wirtschaft, Landwirtschaft zu beantworten. Den Schlusspunkt bildete ein Besuch in der Ständigen Vertretung Österreich in Brüssel.

„Es freut mich immer besonders, wenn ich Kolleginnen und Kollegen aus meinem Heimatbezirk bei mir in Brüssel begrüßen darf“, sagt Angelika Winzig. „Es war schön, zu sehen, mit welchem Interesse unsere Funktionärinnen und Funktionäre aus den Gemeinden das Thema EU verfolgen.“

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper