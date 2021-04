Vöcklabrucker Musiktalente bei "Prima la Musica" erstklassig

Alle vier Teilnehmer der LMS Vöcklabruck (Nele Wimmer, Michael Achleitner, Clemens Herndler und Sebastian Messner) erreichten in den Kategorien Schlagwerk (Klasse Manfred Six) und Tuba (Klasse Walter Krempl) ausschließlich Erste Preise. Wimmer, Achleitner und Herndler werden aufgrund der hohen Punkteanzahl zum "Prima la Musica"-Bundeswettbewerb Ende Mai in Salzburg entsandt.

Der diesjährige oberösterreichische Landeswettbewerb fand in der LMS Wels statt, aufgrund der Corona-Pandemie erstmals unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

