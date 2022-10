Vöcklabrucker Masters in Wels in Medaillenlaune

Einen fulminanten Saisonstart mit zehn Medaillen legten die Mastersschwimmer des SV Vöcklabruck bei den Österreichischen Meisterschaften in Wels hin. Über 50 Meter Schmetterling gab es Silber für Benedikt Schachtner (AK 25) und Bronze für Stephan Part (AK 50), der sich über 100 Meter Rücken auch noch eine Silberne holte. Die 50 Meter Brust brachten gleich drei Vöcklabruckern Edelmetall: Gold ging an Benedikt Schachtner, während Michael Part in der AK 45 und Dietmar Hufnagl in der AK 50 jeweils Bronze errangen. Bronze der SVV-Mannschaft (Dietmar Hufnagl, Benedikt Schachtner, Michael Part und Stephan Part) im Staffelbewerb über 4x50 Meter Freistil der Herren bildete den Abschluss des ersten Wettkampftages. Nachdem sich Benedikt Schachtner am zweiten Tag den dritten Rang über 100 Meter Lagen sicherte, konnte Stefanie Krechl in der AK 25 einen zweiten Platz über 100 Meter Brust erkämpfen. An Spannung kaum zu überbieten war die abschließende 4x50-Meter-Lagenstaffel, bei denen die Herren sensationell Silber erschwammen.