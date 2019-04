Vöcklabrucker Impulsprogramm für die Innenstadt

VÖCKLABRUCK. Die Stadt Vöcklabruck erarbeitet ein Innenstadt-Impulsprogramm.

Es soll Vorschläge und konkrete Projekte zur Stärkung des Stadtzentrums entwickeln. Dazu finden Workshops statt, die großen Zulauf haben. Alleine am vergangenen Donnerstag wurden 130 Teilnehmende gezählt.

Damit sich möglichst viele Menschen auch darüber hinaus einbringen können, beschloss die Stadtpolitik, am Stadtplatz einen Treffpunkt für Interessierte zu schaffen. Dieser steht ab morgen am Stadtplatz 5 als "Werkraum Stadtentwicklung Vöcklabruck" zur Verfügung. Der Koordinator für die Stadtentwicklung, Andreas Fackler, steht am Dienstag 13 bis 15 Uhr, am Mittwoch 9 bis 12 Uhr (Wochenmarkt) und am Donnerstag 13 bis 15 Uhr für Anfragen und Anregungen zur Verfügung. Darüber hinaus können nach individuellem Bedarf weitere Treffpunkte in dem Raum vereinbart werden. Der Werkraum soll auch ein Ort der Begegnung werden.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema