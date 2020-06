Hartgesottene gingen an diesem Wochenende in Vöcklabruck bereits schwimmen. Das Parkbad ist seit Freitag wieder geöffnet. Für die Besucher gelten allerdings strenge Sicherheitsbestimmungen: Sie müssen sowohl im Trockenen als auch im Wasser einen Meter Distanz halten und in geschlossenen Räumen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Zudem müssen laut Verordnung der Bundesregierung pro Badegast zehn Quadratmeter an Platz vorhanden sein.