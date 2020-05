Vöcklabrucker Grüne wettern gegen geplanten Merkur-Markt am Stadtrand

Der Lebensmittelmarkt Merkur will nach Vöcklabruck – auf ein Grundstück an der B145, das in Geschäftsgebiet umgewidmet werden soll, damit der Markt mit einer Verkaufsfläche von 1500 Quadratmetern entstehen kann. Die bestehende Kreuzung mit der Max-Planck-Straße würde durch einen zusätzlichen Ast ausgebaut werden.

Die Grünen kritisieren die geplante Umwidmung. "Diese widerspricht klar der neuen Novelle zum Raumordnungsgesetz, die derzeit im Landtag verhandelt wird", so Umweltstadträtin Sonja Pickhardt-Kröpfel. "Erstens, weil laut Novelle keine eingeschoßigen Geschäftsbauten mehr genehmigt werden, zweitens, weil maximal die Hälfte der Parkplätze oberirdisch sein darf, und drittens, weil es auch für die Mitarbeiter-Parkplätze eine Geschäftswidmung braucht." Daher wollen Merkur und Schwarz-Blaut-Rot noch vor Inkrafttreten des neuen Gesetzes beim Gemeinderat am 6. Juni das Umwidmungsverfahren einleiten.

Für die Ablehnung der Grünen ist die weitere Schwächung der Innenstadt durch die Schaffung von 1500 Quadratmetern zusätzlicher Verkaufsfläche am Stadtrat ein entscheidender Grund. Es sei sonderbar, dass jene Fraktion, die die Innenstadtbetriebe stärken will, nun für diesen Merkur-Markt am Stadtrand eintritt.

"Mit dem Merkur-Markt kommt ein Händler am Stadtrand dazu, der keinem einzigen in der Stadt etwas wegnehmen wird", entgegnet Bürgermeister Herbert Brunsteiner (VP). Für den geplanten Bau liege derzeit noch kein Entwurf vor, daher könne man in diesem Stadium noch nicht sagen, ob etwa der Bau eingeschoßig ausgeführt werde oder nicht. Persönlich hält der Vöcklabrucker Bürgermeister die Ansiedlung des Merkur-Marktes an diesem Standort für eine gute Sache. "Wir bekommen dadurch die vom Land geforderte Vollkreuzung ohne Kosten für die Stadt", betont Brunsteiner im Gespräch mit den OÖNachrichten. (gh)

