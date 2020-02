Die neue türkis-grüne Bundesregierung steht noch am Beginn ihrer Arbeit, doch die Grünen in Vöcklabruck haben sich bereits angesehen, was das vereinbarte Regierungsprogramm für die Bezirkshauptstadt bedeutet – und sie sehen große Chancen. Vor allem in jenen Bereichen, die ihnen besonders wichtig sind: bei Klimaschutz, Transparenz, öffentlichem Verkehr, Raumordnung und Bildung.