Vöcklabrucker Grüne laden zu MTB-Touren ein

Dabei wurde nicht nur Geschicklichkeit und Sportbegeisterung gefördert. Auch ein attraktives Angebot eines Teilnehmers ist entstanden: Andreas Brehm stellt sein Know-how bei den künftigen Bike-Treffs zur Verfügung. Er ist Handwerker mit Herzblut, ausgebildeter Radreiseleiter und MTB-Guide. Wer Interesse an den wöchentlichen Bike-Treffs mit MTB-Touren in die Vöcklabrucker Umgebung hat, kann sich gerne per E-Mail (p.wimmer@voecklabruck.org) anmelden.

