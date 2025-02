Vöcklabrucker FPÖ-Bezirksobmann Kaniak wurde klar bestätigt

Beim 36. ordentlichen Bezirksparteitag der FPÖ Vöcklabruck im Stadtsaal Schwanenstadt wurde Gerhard Kaniak in seiner Funktion als Bezirksparteiobmann bestätigt. Der Schörflinger, der seit 2017 im Nationalrat sitzt, erhielt 99,3 Prozent der Stimmen. Mehr als 200 Delegierte und Parteimitglieder besuchten den Parteitag, unter ihnen auch Landesparteiobmann Manfred Haimbuchner.

Wiederbestätigt wurden auch Kaniaks Stellvertreter Arthur Kroismayr aus Regau und Rudolf Kroiß aus Ottnbang am Hausruck. Als neue Stellvertreterin kam Katharina Huber aus Atzbach hinzu. Die 24-jährige Volksschullehrerin löst in diesem Amt Eva Maier ab, die nach drei Wahlperioden ihre Funktion in jüngere Hände geben wollte.

Kaniak bedankte sich nach seiner Wiederwahl für das große Vertrauen und lobte "die engagierte Arbeit aller Ortsgruppen". Diese seien in den vergangenen Jahren erfolgreich ausgebaut worden.

