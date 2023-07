Vöcklabrucker Autorin spendete 50 Kinderbücher für kleine Patienten

Die Vöcklabrucker Jungautorin und Sonderpädagogin Elisabeth Alexandra Pichlmann hat die Teams der Kinderstation und der Heilstättenklassen am Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck mit einem besonderen Geschenk überrascht. Mehr als 50 Exemplare ihres Kinderbuch-Erstlingswerks "Monja und das Tal der grauen Wolken" hat sie für die jungen Patientinnen und Patienten kostenlos zur Verfügung gestellt.

Elisabeth Alexandra Pichlmann hat vor Kurzem den ersten Band ihrer Buchreihe "Ella Dschinn" herausgebracht. Das Buch ist für alle Kinder zwischen vier und elf Jahren geeignet und spricht vor allem jene an, die besonders feinfühlig sind und denen es an Selbstbewusstsein mangelt. Der erste Band mit dem Titel "Monja und das Tal der grauen Wolken" handelt davon, wie viele Sorgen Kinder oft aushalten müssen und wo ihre Kraft und ihr Glaube an sich selbst verborgen liegen.

Zum Schreiben inspiriert hat Pichlmann ihr vierjähriger Sohn Jannis, der mit einer Fehlbildung der Wirbelsäule und des Rückenmarks geboren wurde und in seinen jungen Jahren schon viel schaffen musste und geschafft hat. Mit ihrem Buch wendet sich Elisabeth Alexandra Pichlmann auch mit einem Appell an die Erwachsenen: "Alle Kinder, gerade auch die, denen nicht alles so leichtfällt, sollen so sein dürfen, wie sie sind. Für manche braucht es da besonderen Mut und das Verständnis der Älteren dazu", sagt die Autorin.

