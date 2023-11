Vöcklabruck zeichnet seinen Heimatforscher aus

Die Stadtgemeinde Vöcklabruck zeichnete Helmut Kasbauer für seine Verdienste in Sachen Heimatforschung mit dem Ehrenzeichen in Gold aus.

Das Vöcklabrucker Heimathaus in seiner aktuellen Form gäbe es ohne Kasbauer nicht. Der ehemalige Direktor des BG Vöcklabruck übernahm vor knapp zwei Jahrzehnten von Libert Kickinger die Leitung des Hauses sowie des Heimathausvereins. Er hat das Museum seither mit großer Umsicht geleitet. Vieles wurde in seiner Ära erneuert. Die urgeschichtliche Sammlung wurde neu gestaltet, alle Uhren wurden repariert (jede funktioniert) und die Sammlung um eine Schusterwerkstatt ergänzt. Mit 800 Exponaten beherbergt das Museum eine der größten Pfahlbausammlungen Österreichs. Oft sind Schulklassen zu Besuch, um in die Vergangenheit der Stadt und der Region einzutauchen.

Kasbauers umsichtiger Heimatforschung ist es zu verdanken, dass das Heimathaus laufend um neue Exponate erweitert wird. Im Laufe der Jahre stieß er auch zahlreiche Sanierungsarbeiten an – vom neuen Holzboden über eine neue Blitzschutzanlage bis hin zur Installation eines Luftentfeuchters und einer neuen Heizung.

