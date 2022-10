Vöcklabruck zeichnet Christoph Rill mit dem Ehrenring aus

Diese Würdigung vergibt die Stadt Vöcklabruck nicht alle Tage: Christoph Rill wurde vom Gemeinderat mit dem Ehrenring der Stadt Vöcklabruck ausgezeichnet. Der ehemalige Vizebürgermeister hat vor allem im Bereich der Kultur Maßstäbe gesetzt.

Im Jahr 1997 wurde der ÖVP-Politiker als Gemeinderat angelobt und startete noch im selben Jahr eine Unterschriftenaktion zur Errichtung einer modernen Stadtbibliothek in Vöcklabruck. Unzählige Buchliebhaber profitieren bis zum heutigen Tag davon.

2005 rief Rill die Schülerausstellung in der Stadtgalerie ins Leben. Seine initiative ermöglichte Schülerinnen und Schülern der höheren Schulen Vöcklabrucks, ihre Werke einem Publikum in einer „echten“ Galerie zu präsentieren.

Neben großen Projekten wie der Errichtung der neuen Oskar-Czerwenka-Landesmusikschule 2008 und des Offenen Kunst- und Kulturhauses OKH im Jahr 2012 war Rill die Unterstützung der rund 20 Vöcklabrucker Kulturvereine ein Herzensanliegen.

Als Jugendreferent konnte Christoph Rill zweimal die Auszeichnung des Landes Oberösterreich als „Junge Gemeinde“, die Etablierung des Jugendzentrums „youX“ (vormals „Servas“), die Entwicklung der Jugendtechnologieinitiative OTELO (Offenes Technologielabor) oder auch die Abhaltung des Jugendrates (als einer der ersten in Österreich) verbuchen. Das wohl umfangreichste Projekt seiner Tätigkeit als Jugendreferent war das Your-Agenda-21-Projekt „Level Up Your City Vöcklabruck“, bei dem engagierte Jugendliche zahlreiche Ideen für ihre Stadt entwickeln und auch umsetzen konnten.

Als Personalreferent leitete Christoph Rill mehr als 1000 Vorstellungsgespräche.

Nach 32 Jahren in der Kommunalpolitik beendete Mag. Christoph Rill gleichzeitig mit Langzeitbürgermeister Herbert Brunsteiner seine politische Laufbahn.