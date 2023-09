Vöcklabruck würdigt Engagement von Hans Übleis

VöCKLABRUCK. Er scheute sich nicht, offen und ehrlich auch kritische Themen in der Gemeindepolitik anzusprechen und zu diskutieren, und pflegte dennoch über die Grenzen der Fraktionen hinweg eine gute, sachliche Zusammenarbeit. Nach fast 20 Jahren in der Gemeindepolitik wurde Johann Übleis nun mit dem Ehrenzeichen der Stadt in Silber ausgezeichnet.

Am 17. November 2003 übernahm Übleis sein Gemeinderatsmandat für die Grünen, mit Ende 2022 schied er aus dem Vöcklabrucker Gemeinderat aus. 18 Jahre davon war er Obmann-Stellvertreter des Prüfungsausschusses.

"Neben" der Gemeindepolitik war Übleis für sein großes soziales Engagement (Wohnungslosenhilfe, Mittagstisch im Elisabethstüberl etc.) bekannt. Seit Gründung des Sozialzentrums 1989 arbeitet er im Vereinsvorstand mit, seit 2020 bringt er sich im Besonderen als Obmann des Sozialzentrums Vöcklabruck ein, unter dessen Dach der Sozialmarkt "Der Korb", das Kinderschutzzentrum "Impuls" sowie die Wohnungssicherung und Notschlafstelle "Mosaik" enorm wertvolle Arbeit leisten.

