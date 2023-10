Vöcklabruck und Bad Ischl fordern ein Baumschutzgesetz

Die Steiermark hat ein Baumschutzgesetz. Es gibt Gemeinden die Möglichkeit, Baumschutzzonen zu definieren. Die Bäume in diesen Zonen werden erfasst. Wenn jemand einen davon fällen will, darf er das nur mit Erlaubnis der Gemeinde. Diese kann außerdem Ersatzmaßnahmen (zum Beispiel eine Nachpflanzung) vorschreiben. In Niederösterreich und Salzburg gelten ähnliche Regelungen, sie sind im Umweltgesetz festgehalten.