Vöcklabruck: Teenager sollen 23-Jährigem mit Messer in den Rücken gestochen haben

Die Burschen sollen am Nachmittag des 15. Juli einen 23-Jährigen angegriffen haben, weil sich dieser geweigert hatte, ihnen sein Handy und Geld zu geben. Wie berichtet, war es zu Handgreiflichkeiten gekommen. Nach einem Messerangriff - einer der Täter stach dem Opfer in den Rücken - flüchteten die beiden. Die Polizeiinspektion Vöcklabruck nahm umfangreiche Ermittlungen auf - und hatte wenige Tage später Erfolg.

Hintergrund war ein Streit um Drogen

Bei den flüchtigen Tätern soll es sich um ein rumänisches Brüderpaar im Alter von 16 und 18 Jahren handeln. Sie sollen im Zuge eines Streits um Drogen auf den 23-Jährigen losgegangen sein. Am vergangenen Dienstag wurde das Duo in seinem Zuhause im Bezirk Vöcklabruck widerstandslos festgenommen, informierte die Polizei am Donnerstag. Die Teenager befinden sich jetzt in der Justizanstalt Wels.

