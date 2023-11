Vöcklabruck sucht eine Kompromisslösung für die Nothaft-Villa

„Ich bin überzeugt davon, dass wir zu einer Lösung finden. Alle Seiten haben ein Interesse daran“, sagt Vöcklabrucks Bürgermeister Peter Schobesberger (SPÖ). Einfach ist die Situation allerdings nicht. Seit im Frühjahr bekannt wurde, dass die Nothaft-Villa in der Bahnhofstraße verkauft wurde und Wohnblöcken weichen soll, ist die Aufregung in der Bezirkshauptstadt groß. Nicht nur Anrainer protestierten. Der Gestaltungsbeirat übte ebenfalls Kritik – und in der Folge auch