Vöcklabruck steckt Rahmen für Bau auf dem Areal der Nothhaft-Villa ab

Auf dem Areal der Villa Nothhaft in der Bahnhofstraße will ein Wohnbauträger Wohnungen errichten.

VöCKLABRUCK. Hoch gingen die Wogen, als bekannt wurde, dass die Nothhaft-Villa in der Bahnhofstraße verkauft wurde und auf dem Areal Wohnblöcke errichtet werden sollen. Nicht nur die unmittelbaren Anrainer liefen Sturm gegen das Projekt, Kritik hagelte es auch von der Politik. Am Montag einigte sich nun der Gemeinderat darauf, für das Areal ein Neuplanungsgebiet zu verordnen. Bürgermeister Peter Schobesberger (SP) sprach in der Folge von einem "guten Kompromiss".

Die Eigentümerin der Liegenschaft hatte das Areal Bahnhofstraße 16 mit Villa und Park an einen gemeinnützigen Wohnbauträger verkauft. Der möchte auf dem Grundstück Wohnbauten errichten. Der Gestaltungsbeirat hatte dieses Wohnbauprojekt bereits vor dem Sommer abgelehnt.

Bei diesem Areal handle es sich um ein Leitgrundstück in Vöcklabruck, betonte Markus Gneiß (VP) im Gemeinderat. Und da müsse die Stadt einfach mehr städtebauliche Sensibilität entwickeln.

Der Vöcklabrucker Ortsplaner Christoph Hauser sei bei Experten sehr anerkannt, sagte Gneiß. Man solle dessen fachlichen Input berücksichtigen. "Ich bin nicht gegen den geförderten Wohnbau", stellte Wohnbau-Stadtrat Thomas Pamminger (VP) eingangs klar. Er vermisse aber Gemeinschaftsflächen oder generationenübergreifende Wohnformen. "Ich will eine Wohnform mit Mut", schloss Pamminger.

Stefan Hindinger (Grüne) sieht in der Verordnung eines Neuplanungsgebietes die Chance für Diskussionen. "Ein Neuplanungsgebiet ermöglicht eine gemischte Nutzung, etwa mit der Lebenshilfe", führte er aus. "Das wäre ein Projekt mit Charme."

Bürgermeister Schobesberger versicherte im Gemeinderat, dass es für dieses Projekt einen kooperativen Prozess geben werde. Im Antrag für die Verordnung eines Neuplanungsgebietes hat der Gemeinderat mögliche Rahmen für die Bebauung gesteckt. So wurde die Geschoßflächenzahl auf 0,8 festgelegt, die maximale Bauhöhe ist dreigeschoßig.

Zudem wird dem Wohnbauträger aufgetragen, zum einen den Baumbestand zu erhalten und zum anderen auch die alte Villa. Auch ein Verkehrskonzept müsse erstellt werden. Der Gemeinderat beschloss das einstimmig.

