Vöcklabruck ringt um mehr Sicherheit für Kinder vor dem Bildungscampus

Für Bürgermeister Peter Schobesberger (SP) sind es "zwei herbe Niederlagen": Nach dem Nein eines Sachverständigen wird es vor dem neuen Bildungscampus in der Salzburger Straße keine Tempo-30-Zone geben. Und die Fußgängerübergänge beim Kreisverkehr hat der Verkehrsexperte ebenfalls abgelehnt. "Wir werden alle Möglichkeiten prüfen", kündigt der Stadtchef an, in dieser Sache nicht lockerzulassen.