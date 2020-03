Vöcklabruck riegelt das Rathaus ab

Die Stadtgemeinde Vöcklabruck weitet ihre Vorsichtsmaßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus aus. Da auf Anordnung der Bundesregierung die sozialen Kontakte so weit wie möglich einzuschränken sind, schließt das Rathaus seine Pforten. Trauungen finden nur noch im kleinsten Kreis statt. Nur in dringenden Ausnahmefällen können nach telefonischer Vereinbarung Termine vereinbart werden. Schriftliche Eingaben können in den Postkasten geworfen werden. Kontaktaufnahme per Telefon oder E-Mail (stadtamt@voecklabruck.at) ist natürlich weiterhin möglich.

Geschlossen sind auch die Stadtkasse im Rathaus und die Stadtbibliothek in der Hinterstadt. Die Stadtpolizei bleibt selbstverständlich unter 760-400 Ansprechpartner.