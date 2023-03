Vöcklabruck: Lage am Arbeitsmarkt laut AMS-Chefin noch recht rosig

"Momentan sind wir noch in einer sehr guten Ausgangsposition", beschreibt AMS-Geschäftsstellenleiterin Karin Gerhardt die Situation am Arbeitsmarkt in Vöcklabruck. Die Arbeitslosenrate ist mit 4,3 Prozent unter dem Oberösterreichschnitt. "Wir haben extrem viele offene Stellen und dabei einen ständigen Zuwachs."

Aktuell sind 2700 Menschen arbeitslos gemeldet, gleichzeitig gibt es 3260 offene Stellen. Auch für die Lehrlinge ist die Lage rosig: 84 junge Menschen suchen eine Lehrstelle (38 davon sofort). Ihnen stehen 510 offene Stellen zur Verfügung, wobei die Hälfte sofort zu besetzen wäre.

"Momentan haben wir keine Sorgenkinder am Arbeitsmarkt", stellt Gerhardt fest. Selbst wenn die Lenzing AG – wie angekündigt – 100 Mitarbeiter abbauen muss, erwartet die Vöcklabrucker AMS-Chefin kein Problem.

Firmen werben um Mitarbeiter

Probleme hingegen ortet die Wirtschaft, der Arbeitskräfte fehlen, und da vor allem Fachkräfte. Mit der Job-Week ab 20. März werben 60 Firmen im Bezirk Vöcklabruck um Mitarbeiter. "Die Betriebe laden zu Führungen ein, zum Frühstück im Unternehmen, zu Werksführungen oder auch zum Speed-Dating für künftige Lehrlinge", erzählt WKO-Bezirksobmann Stephan Preishuber. Sehr oft wird auch Probeschnuppern im Betrieb angeboten. Das sei die beste Gelegenheit, um direkt in die Arbeitswelt einzutauchen und einen Beruf hautnah kennenzulernen.

Anders als bei Messen sind bei der Job-Week die Unternehmen selbst der Schauplatz. Rund 200 Veranstaltungen werden auf der Website www.jobweek.at im Bezirk Vöcklabruck angeboten, die besucht werden können. Auch Schulklassen sind eingeladen, in die Betriebe zu kommen und gemeinsam die Arbeitswelt zu erleben.

"Mit der Job-Week ist es ganz einfach, Einblicke in Unternehmen zu bekommen und sich über die Arbeitsbedingungen zu informieren", schätzt WK-Bezirksstellenleiter Josef Renner den unmittelbaren Kontakt in lockerer Atmosphäre und ergänzt: "Der Vorteil ist, dass Interessierte – ohne vorher eine Bewerbung oder einen Lebenslauf schreiben zu müssen – direkt in die Betriebe kommen können. Und Firmenchefs lernen damit möglicherweise zukünftige Mitarbeiter oder Lehrlinge gleich persönlich kennen." Auch AMS-Geschäftsstellenleiterin Gerhardt schätzt das niederschwellige Angebot der kommenden Job-Week: "Man kann Unternehmen einmal anders kennenlernen als bei Bewerbungen."

Die Anmeldung zu den Veranstaltungen ist über die Homepage www.jobweek.at bis zwei Tage vor der Veranstaltung möglich.

Autor Gerhard Hüttner Gerhard Hüttner

