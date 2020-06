Vöcklabruck lädt zum virtuellen Lauf-Event ein

Laufbegeisterte Gruppen oder ambitionierte "Einzelkämpfer" können nach einer Anmeldung auf www.time2win.at von 11. bis 21. Juni ihre Runden drehen. Gemeinsam können so Kilometer gesammelt werden. Über den gesamten Zeitraum hindurch werden außerdem verschiedene Lauf-Challenges veröffentlicht. Das Nenngeld (zehn Euro, für Kinder fünf Euro) wird zu gleichen Teilen an Streetwork und das Caritas-Lerncafé gespendet. Gesundheitsstadträtin Sonja-Pickhardt-Kröpfel (Grüne) ruft zur Teilnahme auf: "Ich freue mich über jeden Teilnehmer – ob Walkerin oder Läufer. Nichts stärkt unser Immunsystem besser als Bewegung in der Natur. Und vom Nenngeld gibt’s die Hälfte in Form eines Vöcklabrucker Geschenkgutscheins retour. Eine Win-win-Situation – was kann es Besseres geben!"

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Vöcklabruck Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.