Vöcklabruck ist neuerlich Faustball-Staatsmeister

In der ausverkauften Vöcklabrucker Bezirkshalle gingen am Samstag die Finalspiele der Hallenfaustball-Bundesliga über die Bühne. Bei den Männern traten die Union Tigers Vöcklabruck als Titelverteidiger gegen Freistadt an, und die Zuseherein bekamen hochklassiges Finale zu sehen.

Die favorisierten Gastgeber starteten gut in die Begegnung und gingen programmgemäß mit 2:0 in Führung. Freistadt ließ sich dadurch aber nicht beirren, wurden immer stärker und schaffte - angeführt vom starken Kapitän Jean Andrioli im Angriff – den Ausgleich. Auch nach der Satzpause ging die Begegnung auf Augenhöhe weiter. Die Mühlviertler legten vor, die Tigers um Weltfaustballer Karl Müllehner zogen nach und gingen nach einer tollen Serie im Finish wieder in Führung. Der sechste Durchgang startete mit mehreren Führungswechseln, ab Mitte des Satzes übernahm dann Vöcklabruck das Kommando. Mit einer starken Abwehrleistung und perfektem Zuspiel auf Angreifer Karl Müllehner, der immer wieder eine Lücke in der Freistädter Abwehr fand, zogen die Gastgeber davon und verwerteten gleich den ersten Matchball zum Staatsmeistertitel.

Für Tigers-Kapitän Jakob Huemer war die verbesserte Stabilität im Zuspiel im Finish der Schlüssel zum hart erarbeiteten Sieg. „Freistadt hat heute richtig gut dagegen gehalten, bei 2:2 habe ich ehrlich gesagt nicht gewusst, wie das heute ausgeht“, gestand Huemer nach dem Abpfiff. „Gott sei Dank haben wir nach der Pause aber die nötige Ruhe in der Mannschaft gehabt, um den Titel erfolgreich zu verteidigen.“

Als Vertreter der Gastgebermannschaft richtete Huemer als Abschluss auch noch Worte an die 300 Fans: „Es ist so schön, dass wir endlich wieder vor einer so großartigen Zuschauerkulisse spielen dürfen. Danke an die Fans aller Finalteilnehmer, Ihr habt für eine großartige Stimmung gesorgt!“

Bei den Damen ging der Titel an Union Nußbach, die im Halbfinale die Mädchen der ASKÖ Laakirchen Papier aus dem Rennen warfen. Die Papergirls aus Laakirchen landeten aber immerhin auf Platz drei und kamen mit Bronzemedaillen aus Vöcklabruck nach Hause.