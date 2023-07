Vöcklabruck hat nach fünf Jahren seine Fußgängerzone wieder

Seit heute, 12.30 Uhr, gibt es nach fünf Jahren wieder eine Fußgängerzone am oberen Stadtplatz. Zumindest sieben Monate im Jahr von 12.30 Uhr bis 24 Uhr. Dazu kommen die neue ganzjährige und ganztägige Fußgängerzone in der Hinterstadt ab Buchhandlung Neudorfer, eine Begegnungszone in der Kirchengasse und Postgasse sowie eine Umdrehung der Einbahn in der Mühlbachgasse. Radfahren ist in der FUZO übrigens im Schritttempo erlaubt.

Mobilitätsstadträtin Sonja Pickhardt-Kröpfel (Grüne) begrüßt die verkehrsberuhigenden Maßnahmen, die von einer breiten politischen Mehrheit aus ÖVP, SPÖ, Grünen, NEOS und MFG beschlossen wurden. "Der Durchzugsverkehr wird massiv eingeschränkt und die Aufenthaltsqualität deutlich erhöht", sagt Pickhardt-Kröpfel. "Das Zentrum wird damit wieder attraktiver, wovon wiederum die Wirtschaftstreibenden profitieren."

Als nächstes wollen die Grünen auch die Salzburger Straße verkehrsberuhigen: Höchstgeschwindigkeit 30 km/h, Baumpflanzungen und neu angeordnete Parkplätze. Den politischen Konsens gibt es auch dafür. Das Maßnahmenpaket werde mehr Sicherheit für die Schüler im Bildungscampus bringen, erklärt die Mobilitätsstadträtin. Weiters soll der Radverkehr mehr gefördert werden. Beschlüsse für attraktive Radabstellanlagen und Hauptrouten gibt es bereits. Die Umsetzung soll ab Herbst erfolgen.

