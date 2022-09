Vöcklabruck freut sich über neue Post-Partner-Filiale

Rechtzeitig zum Schulbeginn hat die Vöcklabrucker Innenstadt wieder einen Post-Partner. Aurelia Neudorfer hat in ihrem SchmeckEck am Graben ein eigenes "Post-Eck" eingerichtet. Somit schließt sich der Kreis, denn der neue Post-Partner befindet sich genau dort, wo in früheren Jahren das Postamt in der Stadt situiert war. Am Schalter gibt es ein Wiedersehen mit der bewährten Mitarbeiterin Beate Scherndl, außerdem wurde von Aurelia Neudorfer extra noch Lehrling Fabienne aufgenommen. Montag, Dienstag und Mittwoch ist von 7 bis 16 Uhr durchgehend offen sowie Donnerstag, Freitag und Samstag von 7 bis 12 Uhr.

Erleichtert ist auch Wirtschaftsstadträtin Elisabeth Kölblinger (VP), für die die Suche nach einem Post-Partner hohen Stellenwert hatte: "Mir ist es extrem wichtig, dass eine derart bedeutsame Dienstleistung in der Innenstadt zur Verfügung steht, wo alle, die sie brauchen, zu Fuß hinkommen können."