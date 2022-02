Vöcklabruck fragt Bürger, wie die Stadt den Verkehr regeln soll

Exakt zwei Jahre nach dem ersten Bürgerbeteiligungsprozess für die Gestaltung der Begegnungszone am Stadtplatz läuft die nächste Bürgerbeteiligung an: Diesmal geht es allerdings nicht nur um das Zentrum, sondern um die Verkehrsentwicklung in der ganzen Stadt. Am Samstag haben alle Bürger die Chance, ihre Wünsche und Bedürfnisse von 8.30 bis 13 Uhr im Büro des Stadtmarketings zu deponieren. Außerdem kann man die Meinung bis 12. März in einer Online-Umfrage kundtun. Die Umfrage richtet sich nicht nur an Vöcklabrucker, sondern auch an Einpendler oder Einkäufer.

"Wir sind auf einem guten Weg", ist Bürgermeister Peter Schobesberger (SP) zuversichtlich, einen zukunftsträchtigen Verkehrsplan zu erhalten. Nach dem Input von Bürgern und Experten werde die Stadtpolitik "eine kluge Entscheidung treffen, ohne dass dabei eine Gruppe über- oder unterrepräsentiert ist".

Das Verkehrsplanungsunternehmen Trafility wurde von der Stadt mit der Ausarbeitung eines zukunftsweisenden Verkehrsentwicklungsplans beauftragt. Es sollen sowohl Defizite als auch Chancen ausgemacht werden. Als Ziele wurden folgende Punkte definiert: Erhöhung der Aufenthaltsqualität, Stärkung der aktiven Mobilität (per Rad und zu Fuß) und des öffentlichen Verkehrs, Erhöhung der Verkehrssicherheit. Bis 2042 soll das Verkehrskonzept sukzessive umgesetzt werden.

Bereits demnächst wird Vöcklabruck die weitere Gestaltung des Stadtplatzes angehen, die ein Architektenteam ausgearbeitet hat. Konkret werden vier Bäume gesetzt.

"Die Innenstadt ist von zentraler Bedeutung", betont VP-Vizebürgermeisterin Elisabeth Kölblinger. Daher sei die Bürgerbeteiligung beim Verkehrskonzept für die Akzeptanz in der Bevölkerung wichtig. "Es ist sinnvoll, vor der Gestaltung der Begegnungszone einen Generalverkehrsplan zu erstellen, damit wir uns ein umfassendes Bild machen können", sagt Kölblinger.

"Arbeiten wir gemeinsam an einer #lieblingskleinstadt Vöcklabruck für uns alle", ruft auch Mobilitätsstadträtin Sonja Pickhardt-Kröpfel (Grüne) zur Teilnahme auf. Wer bei der Bürgerbeteiligungsveranstaltung am Samstag verhindert ist, kann die Online-Befragung auf der Website des Rathauses www.voecklabruck.at die Umfrage ausfüllen und auf diese Weise teilnehmen.