Vöcklabruck erlebte seine erste Fuckup Night

Fuckup ist im Englischen der umgangssprachliche Ausdruck für ein Missgeschick. Das, worüber man eigentlich nicht gerne spricht.

Es geht aber auch anders. Vor 13 Jahren hatte jemand in Mexiko die Idee, Menschen auf die Bühne zu holen, um dort vor Publikum von einem ihrer Fuckups zu erzählen. Seither fanden in mehr als 300 Städten der Welt solche Fuckup Nights statt.

Vergangene Woche war es in Vöcklabruck so weit. „Frau in der Wirtschaft“ lud im restlos ausverkauften OKH zu einer Fuckup Night und gab vier Unternehmerinnen die Möglichkeit, über ihre Fehlentscheidungen zu erzählen – aber auch von den Chancen, die sich daraus ergaben. „Wir haben uns bewusst für Frauen entschieden“, sagt Belinda Meinhart, eine der Organisatorinnen. „Wir wollten zeigen, wie mutig Frauen über Scheitern und Fehler sprechen. Sie gehen hier voran.“

Mitorganisatorin Ingrid Rochelt freut sich über die enorme Resonanz der Fuckup Night. „Gut möglich, dass es nicht die letzte in Vöcklabruck war“, sagt sie.

