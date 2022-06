Vöcklabruck erarbeitet sich eine Klimastrategie

Entstehen soll ein Fahrplan mit möglichst konkreten Maßnahmen inklusive Zeitschiene und Finanzierung bis zum Jahr 2030. Der fertige Fahrplan wird dann vom Gemeinderat beschlossen und danach in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt. Das Klimabündnis Oberösterreich wird diesen Prozess begleiten.

Neben dem Bund und dem Land sind auch die Gemeinden aufgefordert, jetzt massiv in Klimaschutzmaßnahmen zu investieren und eine Klimawandelanpassungsstrategie zu entwickeln. In Oberösterreich haben im Frühjahr die ersten fünf Gemeinden (darunter Gmunden und Attersee am Attersee) mit der Entwicklung einer Klimastrategie begonnen. Vöcklabruck ist nun bei der zweiten Tranche dabei.