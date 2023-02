Vöcklabruck einigt sich endlich auf auf eine Verkehrslösung

Fußgängerzone oder Begegnungszone? Tageszeitlich begrenzt und/oder saisonal? Neue Einbahnregelungen? Und falls ja: in welche Richtung? Seit Jahren diskutiert die Vöcklabrucker Stadtpolitik intensiv über eine bessere Regelung des Verkehrs auf dem Stadtplatz und seinen umliegenden Gassen. Dabei prallten nicht nur Ideologien aufeinander. Gefühlte 12.500 Verkehrsexperten in Vöcklabruck und besorgte Innenstadt-Kaufleute beteiligten sich leidenschaftlich am Streit.