Vöcklabruck ehrte drei verdiente Persönlichkeiten

Das Ehrenzeichen der Stadt in Silber erhielt Wolfgang Juchum. Der heute 84-Jährige hob vor 41 Jahren die Vöcklabrucker Spielleut’ aus der Taufe und steht noch immer am Kontrabass. Dieses Ensemble gibt nicht nur Siebenbürger Traditionen weiter. Auch Steirische, Jodler und Landler aus dem Salzkammergut, teils auch als Eigenkompositionen, kommen zu ihrem Recht. Neben CD-Produktionen und viel medialer Präsenz in Fernsehen und Radio waren vor allem die zweimaligen Auftritte bei Sepp Forcher im "Klingenden Österreich" ein Höhepunkt in der Geschichte der Vöcklabrucker Spielleut’.

Die ehemalige Kinderärztin Waltraud Schobermayr engagierte sich jahrelang ehrenamtlich im Sozialzentrum, dessen Obfrau sie auch zwölf Jahre lang war. Bürgermeisterin Elisabeth Kölblinger überreichte ihr dafür das Ehrenzeichen der Stadt in Silber.

Waltraud Schobermayr Bild: Stadt

Karl Kronlachner erhielt das Ehrenzeichen in Bronze. Er war im Sozialzentrum Vöcklabruck langjähriges Vorstandsmitglied. Der ehemalige Filialleiter der VKB Vöcklabruck hat einen Großteil seiner Freizeit in den Dienst der guten Sache gestellt. Außerdem engagiert sich Kronlachner bei der Assista GmbH Altenhof, in der Pfarrgemeinde Ottnang und war bei der Hospizbewegung in führender Funktion tätig.