Vöcklabruck checkt Radwege in der Stadt

Vöcklabruck will als eine Stadt der kurzen Wege künftig die Radverbindungen verbessern. So soll man Ziele in der Stadt gemütlich und ohne Parkplatzsuche auf dem Rad anpeilen können.

Um Informationen zu bündeln und mögliches Verbesserungspotenzial auszuloten, machen sich politische Mandatarinnen und Mandatare sowie Radfahrer in diesem Sommer auf zum Radnetz-Check.

In einem ersten Schritt wurden die wichtigsten Verbindungen und Ziele in Vöcklabruck erhoben und auf ihre Eignung, Durchgängigkeit und Sicherheit geprüft. Der Lokalaugenschein wurde per Video dokumentiert, sodass ein späteres Nachschauen jederzeit möglich ist.

Im Rahmen eines zweiten Termins werden die Routen diskutiert, Verbesserungsvorschläge gesammelt und erste Prioritäten gesetzt. Für die nahe Zukunft haben sich die Teilnehmer am Radnetz-Check vorgenommen, allen Interessierten einen übersichtlichen Plan der verfügbaren Radverbindungen zur Verfügung zu stellen.

Bürgermeister Peter Schobesberger, selbst begeisterter Radler: "Der Trend zum Radfahren ist enorm. Als Gemeindevertreter müssen wir ihn nach Kräften unterstützen. Es ist erfreulich, dass sich viele Privatpersonen und Vereine gemeinsam mit uns für eine Verbesserung stark machen."