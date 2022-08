Vizemeister Basket Swans rüstet für neue Saison auf

Wenn im Herbst die neue Basketball-Meisterschaftssaison beginnt, werden die Fans der Gmundner Basket Swans in etliche neue Gesichter blicken: Neben den US-Legionären Dwayne Lautier-Ogunleye, Zac Charles, Urald King und Dominic Green hat der Vizemeister auch zwei heimische Talente an den Traunsee geholt.

"Als Neuzugang können wir mit Simon Hintenaus einen jungen österreichischen Guard willkommen heißen, der nach zwei Jahren – mit kurzer Unterbrechung – in den USA zurück nach Österreich wechselt", berichtet Swans-Sportdirektor Richard Poiger. Des Weiteren komme mit Luis Streitberger auch ein weiterer Hoffnungsträger nach Gmunden. Der erst 16 Jahre alte und bereits 1,97 Meter große Forward stammt aus Zell am See und bereitet sich derzeit mit dem U16-Nationalteam auf die Nachwuchs-EM im September in Bulgarien vor. (gs)