Angesichts der dramatischen Entwicklung der Inzidenzzahlen, der täglichen Verschärfung der Corona-Pandemie und des ab heute geltenden Lockdowns für Ungeimpfte zog der Präsident des OÖ. Fußballverbandes, Gerhard Götschhofer, bekanntlich am Freitag die Reißleine: Zwei Stunden vor Anpfiff der OÖ-Liga-Partie Weißkirchen/Allhaming gegen Bad Ischl stoppte der Präsident den Spielbetrieb im Fußball-Unterhaus. Eine komplette Runde der OÖ Liga und zahlreiche Nachtragsspiele müssen im Frühjahr ausgetragen werden. 47 Partien sind betroffen.

Was bedeutet das nun? Nach dem coronabedingten Abbruch der Meisterschaft 2019/20 im Frühjahr 2020 und der darauffolgenden Saison 2020/21 im Herbst 2020 gab es im oö. Amateurfußball zwei Spielzeiten lang keine Meister, keine Aufsteiger und keine Absteiger. Das daraufhin geänderte Regulativ des Fußballverbandes erlaubt nun die Wertung der Meisterschaft nach Durchführung einer Halbsaison, wenn alle Teams zumindest einmal gegeneinander angetreten sind. Das ist jedoch mit der erneuten Einstellung des Fußballbetriebes nicht gegeben. 47 Spiele fehlen zur Wertung der Meisterschaft 2021/22. Können diese Nachtragsspiele auch im Frühjahr 2022 nicht absolviert werden, gibt es erneut keine Wertung. Die Situation in den einzelnen Ligen ist unterschiedlich.

In Bezirksligen sowie 1. und 2. Klassen ist die Meisterschaft teilweise komplett gespielt – es fehlen nur vereinzelte Nachträge. Die Landesliga ist zur Gänze absolviert und könnte gewertet werden. In der Regionalliga Mitte fehlen mehrere Nachtragspartien. In der OÖ Liga muss man auf einen Spielbetrieb im Frühjahr hoffen.

Wie sieht es im Salzkammergut aus? Der SV Zebau Bad Ischl hat die am Freitag abgesagte Partie in Weißkirchen offen. Bei Union Gschwandt ist in der Bezirksliga Süd noch der Nachtrag gegen UVB Juniors ausständig. Mit einem Sieg könnte das Team von Trainer Sirocic den Herbstmeistertitel holen. In der 1. Klasse Süd fehlt das für Samstag angesetzte Dachstein-Derby zwischen Bad Goisern und Gosau. Gosau hat ein weiteres Derby gegen SV Ebensee nachzutragen. In der 2. Klasse Süd müssen noch Zell am Moos und Oberwang gegeneinander antreten. Erst dann ist eine Meisterschaftswertung mit dem Herbstmeister St. Wolfgang möglich. (hörm.)